Loopsider adlı görüntülü sosyal medya haber platformu, kameramanları Amar Taoualit'in, 16 Mart'ta Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterileri çekerken çevik kuvvet ekiplerince engellendiğine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülere göre, Taoualit, bir grup göstericiyi köşeye sıkıştıran polisleri çekerken, polis ekipleri ise ona geri çekilmesini için baskı yapıyor.

Skandal görüntüler: Evine dön. Kaybol

Kameraman, "Çalışıyorum, ben gazeteciyim, gazetecilere mi saldırıyorsunuz? Basın kartım var, şu an çekim yapıyorum, dikkatli olun bu internette olacak." demesine rağmen polisler, "Evine dön. Kaybol" diyerek, Taoualit'in doğrudan yüzüne göz yaşartıcı gaz sıkıyor.

Basın kartını göstermesine rağmen polis ısrarla ikinci defa göz yaşartıcı gaz sıktığı Amar Taoualit'i, alandan uzaklaştırarak görüntü çekmesini engelliyor.

Amar Taoualit, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kolumdaki basın yazılı banda rağmen ve polisin işini yapmasını engellemeyecek bir noktada durmama rağmen, sebepsiz yere gaz sıkıldı ve gazeteci olarak işimi yapmam engellendi." ifadelerini kullandı.

Görüntüler ülkede tepkilere neden oldu.