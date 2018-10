ABD'li aktivist Yemen halkı ile dayanışma için açlık grevinde

Pamela Bennett sosyal medya siteleri Facebook ve Twitter hesaplarından yaptığı açıklamalarda, ABD’nin silah ve lojistik desteği ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’de sivilleri öldürdüğünü ve savaş nedeniyle milyonlarca insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bennett açlık grevine girdiğini, "Yemen’de insanlar açlıktan ölüyor ve ben yemek yemekten memnun değilim. Yemenliler bunu yemediğinde neden yiyeyim? Bu haksızlık, o nedenle onların açlıklarına katılmaya karar verdim" sözleriyle duyurdu.

Bennett Facebook mesajında Yemenlilere hitaben, "Keşke havada büyülü bir şekilde uçabilseydim ve size yiyecek, su, dostluk, rahatlık getirebilseydim" dedi.

Açlık grevine devam etmekte kararlı olduğunu belirten ABD’li aktivist, bu durumun kendisini Yemen halkına yaklaştırdığını anlattı. Aynı zamanda, açlık grevinin Suudi Arabistan’a destek veren ABD’li politikacılara baskı yapılmasını teşvik ettiğini de düşünüyor.

Tomorrow is my 14th day in my #HungerStrike4Yemen