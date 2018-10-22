ABD'li aktivist Yemen halkı ile dayanışma için açlık grevinde

Pamela Bennett sosyal medya siteleri Facebook ve Twitter hesaplarından yaptığı açıklamalarda, ABD’nin silah ve lojistik desteği ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’de sivilleri öldürdüğünü ve savaş nedeniyle milyonlarca insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bennett açlık grevine girdiğini, "Yemen’de insanlar açlıktan ölüyor ve ben yemek yemekten memnun değilim. Yemenliler bunu yemediğinde neden yiyeyim? Bu haksızlık, o nedenle onların açlıklarına katılmaya karar verdim" sözleriyle duyurdu.

Bennett Facebook mesajında Yemenlilere hitaben, "Keşke havada büyülü bir şekilde uçabilseydim ve size yiyecek, su, dostluk, rahatlık getirebilseydim" dedi.

Açlık grevine devam etmekte kararlı olduğunu belirten ABD’li aktivist, bu durumun kendisini Yemen halkına yaklaştırdığını anlattı. Aynı zamanda, açlık grevinin Suudi Arabistan’a destek veren ABD’li politikacılara baskı yapılmasını teşvik ettiğini de düşünüyor.

Tomorrow is my 14th day in my #HungerStrike4Yemen — pamela bennett (@octohorse) 22 Ekim 2018

Açlık grevinin 14'üncü gününde olan Bennett, bu süre içinde sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapıyor.

Yemen'de halk kıtlık ve kolera ile mücadele ediyor

Dünya Sağlık Örgütü, bu yılın ilk 8 ayında kaydedilen kolera vakasının 154 bin 527, vakalarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 196 olduğunu duyurmuştu.

Örgüt, kolera salgınının bulaştığı bir çocuğun ilaç almaması halinde saatler içinde hayatını kaybedebileceğini belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tariq Jasrvic, eylül ayına kadar 185 bin 160 kolera salgını şüphesi bildirimi yapıldığını açıklamıştı.

UNICEF: 1 milyon 800 bin çocuk yetersiz besleniyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise, Yemen’de yaklaşık 1,8 milyon çocuğun yetersiz beslenme sebebiyle hastalıklara açık olduğunu belirterek, 400 bin insanın yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu aktarmıştı.

Kaynak: Alkhabaralyemeni, TRT Haber