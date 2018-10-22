Trump ve Macron, Kaşıkçı cinayetini görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda Suudi Gazeteci Kaşıkçı cinayetini görüştü.
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