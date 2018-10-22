Yunanistan'daki mülteci kampında yaşlı kadına sözlü taciz

Yunanistan polisi, Midilli Adası'ndaki Moria Mülteci Kampı'nda şiddetin arttığını söyleyerek, mülteci bir kadına sözlü tacizde bulunan bir polis memurunun görevden alındığını açıkladı.

Olayın yaşandığı ana ait videoları izleyen yetkililer, yemek sırasına giren yaşlı bir kadının polisin tacizine uğradığını, alandaki diğer 3 polisin ise hiçbir şey yapmadan yaşananları izlediğini belirtti.

Saldırıyı yapan polis memuru görevden alınırken, diğer 3 polis memuru hakkında da inceleme başlatılabileceği aktarıldı.

Yunanistan'daki mülteci kampında yaşam savaşı

Sınır Tanımayan Doktorlara (MSF) göre, ölüm kalım savaşı verilen Moria Mülteci Kampı'nda her tuvalete 70 kişi düşüyor ve her yer arıtılmamış pis su kokuyor. Kampta bazılarının taşınabilir kulübelerde yaşadığına, resmi olarak bir yaşam alanı olmayanların ise birbirine geçmiş çadır ve tentelerin altına sığındığına dikkat çekiliyor.

3 bin kişilik kampta 8 bin kişi

MSF, 3 bin kişilik Moria'da şu anda 8 bin kişi olduğunu söylüyor. Kamptaki şiddet olayları aşırı boyutlarda. Mayıs ayında Arap ve Kürtler arasındaki gerginliğin büyümesi sonucu yüzlerce kişi kamptan kaçmıştı.

Kaynak: Reuters