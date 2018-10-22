Irak'ın Ninova kentinde 851 çocuk cesedine ulaşıldı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine (OHCHR) bağlı sivil savunma ekiplerinin Irak’ın Ninova kentinde buldukları kalıntılarla, terör örgütü DEAŞ saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 675’e ulaştığı açıklandı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği üyesi Fadıl Ğaravi, kalıntıları bulunan çocuk sayısının ise 851 olduğunu açıkladı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, bulunan bin 871 kişinin de kimliği tespit edilemedi.
Irak güvenlik güçleri, DEAŞ tarafından 3 yıl işgal altında tutulan Ninova kentini Ağustos 2017’de terör örgütünden tamamen temizlemişti.
Kaynak: El Hurra