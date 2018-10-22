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Irak'ın Ninova kentinde 851 çocuk cesedine ulaşıldı

Irak’ın Ninova kentinde DEAŞ tarafından öldürüldüğü belirlenen sivil sayısı, bulunan yeni kalıntılar ile birlikte 2 bin 675’e ulaşırken, bunlardan 851’inin çocuk olduğu açıklandı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:57





