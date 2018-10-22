Avrupa Birliği'nden İtalya'ya bütçe tasarısı eleştirisi

İtalyan kabinesi 2019 bütçesini onaylayarak, sosyal refah harcamalarını artırdı, emeklilik yaşını düşürdü ve bütçe açığını yükseltti. Kabinenin bu kararı, Brüksel'de eleştirilere maruz kaldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Roma'nın 2019 bütçe tasarı bütçesini "AB mali kurallarının eşi görülmemiş şekilde ihlali" diye nitelendirdi.

İtalyan hükümeti masaya oturmaya hazır

İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, İtalya hükümetinin bütçe hedeflerini Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşmeye ve tartışmaya hazır olduğunu söyledi ve koalisyonun euro'dan ayrılma planı olmadığını tekrarladı.

Di Maio, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, İtalya'nın komisyona yüzde 2,4 hedefe ulaşma nedenlerini açıklayan bir mektup göndereceğini ve hükümetin "masaya oturmaya" hazır olduğunu söyledi.

"Avrupa Komisyonu kriz istemiyor"

Avrupa Komisyonunun Ekonomik ilişkilerden Sorumlu Komiseri Pierre Moscovici, Komisyonun İtalya ile bütçe planları üzerinde herhangi bir kriz istemediğini ancak AB yönetiminin hala soruları olduğunu ve bugün cevaplanmasını beklediğini vurguladı.

Moscovici, Inter Radio'ya yaptığı açıklamada, İtalya'nın yapısal açığının çok yüksek olduğunu belirtti.

Kaynak: Reuters