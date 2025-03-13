Açık 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 13.03.2025 07:05

ABD'li adam köpeği tarafından silahla vuruldu

ABD’nin Tennessee eyaletinde, bir adam yatakta uzanırken köpeğinin silahın tetiğine basması sonucu yaralandı.

ABD'li adam köpeği tarafından silahla vuruldu

Memphis kentinde yaşayan Jerald Kirkwood, polis ekiplerine yaptığı açıklamada, yatakta uzandığı sırada köpeğinin kazayla silahını ateşlediğini söyledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Kirkwood’un bir yaşındaki pitbull cinsi köpeği Oreo, silahın tetik koruyucusuna takıldı ve tetiği çekerek sahibini vurdu.

Mermi, Kirkwood’un sol uyluğunun üst kısmını sıyırarak geçti.

Silahı alıp evden ayrıldı

Olayın ardından Kirkwood hastaneye kaldırılırken, yanındaki kadın silahı alarak evden ayrıldı.

Olayın kaza sonucu gerçekleştiği belirlenirken, polis soruşturma kapsamında herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağını açıkladı.

Kadın, yerel bir haber kanalına yaptığı açıklamada, “Oreo çok hareketli bir köpek, zıplamayı seviyor. O an silah ateş aldı” ifadelerini kullandı.

Polis, olayın ardından silah güvenliği konusunda uyarılarda bulunarak, kazaların önlenmesi için emniyet mandalının kapalı tutulması ya da tetik kilidi kullanılması gerektiğini belirtti.

ABD’de evcil hayvan kaynaklı silah kazaları artıyor

ABD’de evcil hayvanların kazara ateş açtığı benzer vakalar daha önce de yaşandı. 2018’de Iowa’da bir adam, köpeğiyle oynarken beline sıkıştırdığı tabancanın ateş alması sonucu bacağından vuruldu.

2019’da ise eski Louisiana State Üniversitesi futbolcusu Matt Branch, Mississippi’deki bir av gezisi sırasında köpeğinin tüfeğe basması sonucu vuruldu.

Olay sonucunda bacağı ampute edilen Branch, yaşadığı sürece şükrettiğini ve avlanmaya devam edeceğini belirtti.

ABD’de bireysel silahlanma oranı dünyanın en yüksek seviyelerinde bulunuyor. 2018’de yapılan bir araştırmaya göre, ülkedeki sivil silah sayısı nüfusu aşarak 340 milyonu geçti.

ETİKETLER
ABD Köpek
Sıradaki Haber
Çin’den yüzleri uzaydan tanıyabilen casus kamera
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:12
Avustralya’da İslam karşıtı saldırılar iki katına çıktı
07:05
Çin’den yüzleri uzaydan tanıyabilen casus kamera
07:00
Uzaydan gelen gizemli radyo sinyalleri bilim insanlarını şaşırttı
06:58
Kartal'da metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü
06:57
50 penilik madeni para, küçük bir hata nedeniyle 25 bin sterline satışa çıktı
06:51
Kanlı Kurt Ay'ı tutulması bu hafta başlıyor: Ne zaman, nasıl izlenecek?
Halep'teki Emevi Camii'nde 12 yıl sonra ilk teravih namazı
Halep'teki Emevi Camii'nde 12 yıl sonra ilk teravih namazı
FOTO FOKUS
Kazanın şokuyla indiği arabasının peşinden koştu
Kazanın şokuyla indiği arabasının peşinden koştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ