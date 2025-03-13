Çin’den yüzleri uzaydan tanıyabilen casus kamera

Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen teknoloji, 100 kilometre uzaklıktan milimetre seviyesinde çözünürlük sunarak küresel gözetleme standartlarını değiştirebilir.

South China Morning Post’un haberine göre, bu yeni optik görüntüleme teknolojisi, Pekin yönetimine yabancı askeri uyduları ve yeryüzündeki savunma yapılarını daha önce görülmemiş bir ayrıntıyla izleme imkânı sunabilir.

Mevcut casus kameralardan 100 kat daha güçlü

Lazer görüntüleme sistemi, lens kullanan mevcut casus kameralardan 100 kat daha yüksek bir çözünürlüğe ulaştı.

ABD’li Lockheed Martin şirketi tarafından 2011’de yapılan bir testte, 1,6 kilometre mesafeden 2 santimetre çözünürlüğe erişilmişti.

Yeni Çin kamerası, Qinghai Gölü üzerinde 101,8 kilometrelik bir mesafede test edildiğinde, gölün diğer tarafından sadece 1,7 milimetrelik detayları gösterebildi.

Uydu görüntülemede yeni bir dönem olabilir

Alçak Dünya yörüngesindeki uydular genellikle 170 kilometre ve üzerindeki irtifalarda çalışıyor, bazıları ise 800 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Ancak bilim insanları, testin ideal hava koşullarında gerçekleştirildiğini ve kötü hava ya da hafif bulut örtüsünün kameranın doğruluğunu etkileyebileceğini belirtti.

Çinli araştırmacıların geliştirdiği yeni casus kamera, "Sentetik açıklıklı lidar, ilk kez 100 kilometre mesafeden milimetre seviyesinde görüntüleme sağladı" başlıklı çalışmayla Chinese Journal of Lasers dergisinde yayımlandı.

Öte yandan, ABD merkezli uydu görüntüleme girişimi Albedo Space de yeryüzündeki insanları yakınlaştırarak görüntüleyebilen bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Ancak şirketin kurucuları, sistemin yüz tanıma özelliğine sahip olmayacağını belirtiyor. ABD hükümetiyle çok sayıda savunma anlaşması yapan şirket, gizlilik savunucularının tepkisini çekiyor.