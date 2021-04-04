Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, sosyal medyadaki mesajında, Ürdün'deki olayları yakından takip ettiklerini açıkladı.

AB ile Ürdün'ün güçlü ve sağlam bir ortaklığa sahip olduğunu vurgulayan Massrali, "Ürdün'ü ve Ürdün halkını desteklemeye devam edeceğiz. AB, Kral 2. Abdullah'a ve onun bölgedeki ılımlı rolüne tam destek vermektedir" ifadesini kullandı.

The EU is closely following recent events in Jordan. The and have a strong and solid partnership. We will continue supporting Jordan and its people. The EU fully supports King Abdullah II and his moderating role in the region. — Nabila Massrali (@NabilaEUspox) April 4, 2021

Bazı üst düzey kişiler gözaltına alındı

Ürdün'de dün akşam Kral 2. Abdullah'a karşı bir komplo girişimi nedeniyle üst düzey kişilerin gözaltına alındığı yönünde iddialar gündeme geldi.

Washington Post gazetesi, Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğunu ileri sürmüştü.

“Hamza bin Hüseyin gözaltına alınmadı”

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve beraberindeki bazı kişilerin güvenlik nedenleriyle gözaltına alındığına yer verilmişti.

Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah geçmişti.