Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, sosyal medyadaki mesajında, Ürdün'deki olayları yakından takip ettiklerini açıkladı.

AB ile Ürdün'ün güçlü ve sağlam bir ortaklığa sahip olduğunu vurgulayan Massrali, "Ürdün'ü ve Ürdün halkını desteklemeye devam edeceğiz. AB, Kral 2. Abdullah'a ve onun bölgedeki ılımlı rolüne tam destek vermektedir" ifadesini kullandı.

The EU is closely following recent events in Jordan. The and have a strong and solid partnership. We will continue supporting Jordan and its people. The EU fully supports King Abdullah II and his moderating role in the region.