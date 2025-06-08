Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilinin 4'üncü gününün ilk saatlerinde, yurdun birçok noktasında, özellikle ana güzergahlarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ulaşımda 43 ilin bağlantı güzergahında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı. Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri karayollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, güzergah üzerindeki bölgelerde trafiğin akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürürken, Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için karayolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Kırıkkale'de yaşanan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi ve bu yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Bolu Dağı Tüneli kesiminde trafik zaman zaman yoğunlaşıyor

Karabük-Gerede bağlantı noktasından başlayarak, Gerede mevkii, Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç trafiği zaman zaman yoğunlaşıyor. D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemlenirken, otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

Kaynaşlı gişeleri, Üçköprü ve Düzce gişeleri ile Beyköy ve Sinirci mevkilerinde artan yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.,

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Kocaeli kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk görülüyor. Trafiğin yavaşlaması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Gültepe mevkisi Bekirdere Rampası kesiminde zaman zaman araç yoğunluğu oluşuyor. Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde de akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de bayram tatilinin ardından dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

Jandarma, karayolları ve trafik ekipleri, ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için güzergahlarda kontrollerini sürdürüyor.

İstanbul'da yoğunluk başladı

İstanbulluların dönüş yolculuğu nedeniyle Avrupa Yakası'nda kente giriş noktalarında araç yoğunluğu oluştu. Bayram tatilinin bitmesine bir gün kala dönüşlerini son güne bırakmak istemeyen bazı vatandaşların kente dönüş yolculukları başladı. Dönüşler nedeniyle şehrin giriş noktalarında trafik yoğunluğu arttı. Avrupa Yakası'nda D-100 karayolunda Silivri Selimpaşa mevkiinde yoğunluk yaşanıyor. Büyükçekmece Kumburgaz mevkiinden Beylikdüzü'ne kadar araçlar güçlükle seyrediyor.