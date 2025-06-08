Açık 21.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.06.2025 22:12

ABD'de Ulusal Muhafız birlikleri, sınır protestolarını bastırma göreviyle Los Angeles'ta

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösterilere müdahale etmek üzere görevlendirilen Ulusal Muhafızların ilk bölümünün kente ulaştığı bildirildi.

ABD'de Ulusal Muhafız birlikleri, sınır protestolarını bastırma göreviyle Los Angeles'ta

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, 300 kişilik ilk Ulusal Muhafız birliği Los Angeles kentindeki önceden belirlenen görev yerlerine ulaşmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla bölgeye gönderilen Ulusal Muhafızların, kentin çeşitli yerlerindeki ICE karşıtı protestolara müdahale etmesi ve kentte güvenliği sağlaması bekleniyor.

Askerlerin bir kısmı, son iki gün içinde yüzlerce gösterici ile federal kolluk kuvvetleri arasında çatışmaların yaşandığı Los Angeles şehir merkezindeki Metropolitan Tutukevi civarına gönderildi.

Diğer Ulusal Muhafızların da kente ulaştıkça görev yerlerine yerleştirilecekleri belirtiliyor. Uzun namlulu silahlar ve zırhlı araçlarla donanmış onlarca Ulusal Muhafızın kameralara yansıdığı anlar sosyal medyada dikkati çekti.

İki gündür Los Angeles'ta devam eden ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Zelenski, Rusya'dan henüz takas edilecek esirler listesini almadıklarını belirtti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:51
Soykırımcı İsrail, Madleen gemisinin yol açacağı etkilerden korkuyor
22:19
Rize'de refüje çıkan araçtaki 2 kişi öldü
22:05
Zelenski, Rusya'dan henüz takas edilecek esirler listesini almadıklarını belirtti
21:43
Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
21:02
Mersin'deki silahlı kavgada 2 kardeş öldü, 2 yaralı
20:58
Gazze'deki hükümet: İsrail'in "yardım tuzaklarında" 125 Filistinli hayatını kaybetti, 736 kişi yaralandı
İstanbul'da bayramın üçüncü gününde vatandaşlar sahil ve parklara akın etti
İstanbul'da bayramın üçüncü gününde vatandaşlar sahil ve parklara akın etti
FOTO FOKUS
Kamikaze İDA "PİRANA" çarpma testlerini tamamladı
Kamikaze İDA "PİRANA" çarpma testlerini tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ