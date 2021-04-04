Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 bin 806 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Vakalardan 1628'inin Gazze Şeridi'nde, 1178'inin de Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te görüldüğüne yer verildi.



Tedavi gören 25 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısının 2 bin 966'ya, toplam vaka sayısının da 279 bin 936'ya yükseldiği aktarıldı.

İsrail görmezden geliyor, Filistin’de tablo ağırlaşıyor

İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de COVID-19 salgınında tablo giderek ağırlaşıyor.

Batı Şeria'da geçen haftalarda 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayılarında, getirilen kısıtlamalar sayesinde son günlerde az da olsa düşüş gözlendi.

Gazze Şeridi'nde ise mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vaka sayısı son günlerde 1500'ün üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gazze'de bugüne kadar virüs nedeniyle 628 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 68 bini aştı.