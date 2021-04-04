Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Libya’nın başkenti Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile görüştü.

Michel, Libya'daki temasları hakkında yaptığı paylaşımda, Trablus'a umut ve zorlukların bulunduğu bir dönemde gittiğini vurgulayarak, "AB, Libya halkı ve yeni yönetiminin yanındadır. Birlik içinde, egemen ve müreffeh bir Libya'ya desteğimizi artırmaya hazırız" dedi.

Libya’daki istikrar, yabancı askerlerin ülkeden ayrılmasına bağlı

Görüşmeler hakkında bilgi veren AB yetkilileri, Michel'in ekonomik toparlanma, yönetim, hizmetler, istikrar ve güvenlik, hukukun üstünlüğü, insan hakları, cinsiyet eşitliği ve göç gibi konularda ortak çalışmaları artırmaya hazır oldukları mesajını verdiğini açıkladı.

Bir AB yetkilisi, Michel'in Libya'daki geçiş sürecinde hükümeti ve Libya halkını nasıl destekleyebileceği konusunda somut birtakım öneriler sunduğunu aktardı.

Yetkili, yabancı savaşçıların ve askerlerin ülkeden ayrılmasının Libya'da istikrar, birlik ve egemenliğin sağlanması ve sürdürülmesinde ön koşul olduğunu ve ülkedeki ateşkes ile Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosuna saygı duyulmasının önem taşıdığını söyledi.

AB’nin Libya büyükelçisi Trablus’a dönecek

AB'nin Libya'daki büyükelçisinin de bu ay sonunda Trablus'a kalıcı olarak döneceği kaydedildi.

Michel, Ulusal Birlik Hükümetinin göreve başlamasından sonra Libya'yı ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu.

Gelecek günlerde başka Avrupalı liderlerin de Libya'ya gitmesi bekleniyor.