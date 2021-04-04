Ürdün devletinin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen özel oturumda söz alan yasama, yürütme ve yargı kurumlarının başkanları ülkeye dönük "darbe girişimi" iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Ürdün kırmızı çizgidir, Kralımız kırmızı çizgidir”

Meclisin üst kanadı "Ayan Meclisi" Başkanı Faysal el-Fayiz, Ürdün'ün, ülkenin güvenliğini ve Haşimi Krallığını hedef alan tüm faaliyetlere karşı çıkacağını vurgulayarak, "Ürdün kırmızı çizgidir, Kralımız kırmızı çizgidir" dedi.

Meclisin alt kanadı "Temsilciler Meclisi" Başkanı Abdulmunim el-Udat ise dün Ürdün'ün, güvenliğini ve istikrarını hedef alan bir girişimi büyük bir kararlılıkla ve kesin bir şekilde sonuçlandırdığını ve Kral 2. Abdullah'ın "Ürdün'ün siyasi duruşundan rahatsız olanlar" şeklinde tanımladığı kişilere kararlı ve net bir mesaj gönderdiğini söyledi.

“Ürdün, Kral’ın sağduyusu ve halkın kararlılığıyla bu olaydan güçlü bir şekilde çıktı”

Başbakan Yardımcısı Tevfik Krişan, Ürdün'ün hiçbir zaman muhalifleri tasfiye etme ya da siyasi bir oluşumu dışlama gibi bir durumla karşılaşmadığını dile getirdi.

Yargı Konseyi Başkanı Muhammed el-Gazu da Ürdün'ün, Kral 2. Abdullah'ın sağduyusu ve halkın kararlılığıyla zorlukları aştığını ve bu olaydan daha güçlü bir şekilde çıktığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Safedi: Komutanların gözaltına alınması söz konusu değil

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, yapılan soruşturma sonucunda eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in dış güçlerle birlikte ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Safedi, dün gözaltına alınan kişilerin sayısının 14 ila 16 arasında olduğunu, ordudan komutanların gözaltına alınması gibi bir durumun ise söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Bazı üst düzey kişiler gözaltına alınmıştı

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberinde, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve bazı kişilerin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Gözaltına alınanlar arasında Ürdün'ün eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım Avadallah'ın bulunduğu açıklanmıştı.

Bin Hüseyin'in gözaltına alındığı ve başkent Amman'daki Sarayı'nda gözetim altında tutulduğu öne sürülürken, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Bin Hüseyin, avukatı aracılığıyla BBC'ye gönderdiği video kaydında ev hapsine alındığını açıklayıp, yönetimi "yolsuzluk ve beceriksizlik" ile suçlamıştı.

Arap dünyasının yanı sıra ABD de ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediğini açıklamıştı.