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Dünya
AA 20.12.2024 03:31

AB'den Ukrayna'ya 2025'te 30 milyar euroluk ek destek

AB liderleri, Ukrayna'ya 2025'te ek 30 milyar euro destek sağlanması üzerinde uzlaştı.

AB'den Ukrayna'ya 2025'te 30 milyar euroluk ek destek

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel'de düzenlediği zirve toplantısı sona erdi.

Yeni AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Konseyi Dönem Başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Costa, Ukrayna'nın Rusya karşısında desteklenmesinin zirvenin öncelikli gündem maddesi olduğunu belirterek, "Salondaki genel atmosferin güçlü bir kararlılığı yansıttığını söyleyebilirim. Mesajımız çok açık. AB, Ukrayna'ya kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışı kazanması için verdiği destekte birleşmiş durumda." diye konuştu.

AB'nin Şubat 2022'de başlayan savaş sürecinde şimdiye kadar Ukrayna'ya toplam 130 milyar euroluk mali destek sağladığına işaret eden Costa, "2025'te ek 30 milyar euro daha sağlayacağız." dedi.

ABD sorusu

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de bir gazetecinin, zirveye katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "ABD olmadan, Avrupa'nın desteğinin yetmeyeceği" yönündeki ifadelerini hatırlatarak, "Kendisini Avrupa'nın desteğinin yeteceği konusunda ikna edip edemediklerini" sorması üzerine, "Elbette gelecek ABD yönetiminin planları hakkında da daha fazla bilgi edinmemiz gerekiyor. Bu sırada biz Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, zirve girişinde yaptığı açıklamada, AB ve gelecek yılın başında göreve gelecek Donald Trump yönetimindeki ABD'yi birlik olmaya çağırarak, Rusya'yı yalnızca bu birliğin durdurabileceğini söylemişti.

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