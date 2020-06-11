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AB'den Trump'ın UCM kararına tepki
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, ABD Başkanı Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yaptırım uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamasından "ciddi endişe" duyduğunu belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.
Borrell, AB'nin UCM'ye desteğinin geçmişten bugüne sürdüğünü belirterek, "UCM, uluslararası hukukun tesis edilmesinde ve en ağır uluslararası suçların çözülmesinde kilit rol oynamaktadır." dedi.
Mahkemenin rolüne tüm devletler tarafından saygı duyulması ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, Trump'ın kararından "ciddi endişe duyduğunu" ifade etti.
Borrell, konunun AB Dışişleri Bakanları Toplantısında gündeme gelebileceğini kaydetti.
Trump, Amerikan askerlerini Afganistan'daki eylemlerinden dolayı soruşturan UCM yetkililerine yaptırım uygulanmasının önünü açan kararnameyi imzalamıştı.
Etiketler: abd Donald Trump Uluslararası Ceza Mahkemesi ucm Avrupa BirliğiSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 21:47
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