Avrupa Birliği Komisyonu, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında açıklanan tek kullanımlık 10 plastik ürüne ilişkin kararı yürürlüğe koyuyor.

Bu kapsamda Almanya'da plastik tabak, çatal, kaşık ve pamuklu pipetlerin kullanımına ve satışına yasak getiriyor.

Ellerinde hala stok bulunduran işletmeler ise, stoklarını eritene kadar bu ürünleri kullanamaya devam edebilecek.

"Türkiye'nin yüz ölçümünün 4 katından daha fazla büyüklükteler"

Uzmanlar atılan adımı çevre açısından olumlu buluyor.

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Osman Arıkan, "Çevre açısından bunu çok faydalı buluyoruz. Bu plastik atıklar öyle bir noktaya geldi ki neredeyse Türkiye'nin yüz ölçümünün 4 katından daha fazla büyüklükte yer kaplıyorlar." dedi.

Uzmanlar, bireysel olarak da plastik yerine geri dönüştürülebilir maddelerin kullanılması gerektiğine dikkati çekiyor.

Fransa'dan plastik yasağı

Fransız hükümeti ise plastik kullanımına ilişkin yasak kararını yıl başında yürürlüğe koydu.

Avrupa Birliği kararına ek olarak, ülkede atık karşıtı yasa kapsamında, özellikle restoran işletmecilerinin tercih ettiği polistiren köpük kutuların kullanımı, 1 Ocak’tan bu yana yasak.

2025'e kadar yüzde 100 geri dönüştürülebilen malzemelere geçiş

Elinde ürün olan işletmecilerin stokları bitirmesi için 1 Temmuz’a kadar verilen süre de doldu. Restoranlarda köpük ambalaj kullanımı dönemi böylece sona erdi.

Yasa kapsamında 2025’e kadar tamamen yüzde 100 geri dönüştürülebilen malzemelere geçilmesi hedefleniyor.