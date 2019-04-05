Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, Donald Tusk, yeni teklifi 10 Nisan Brüksel'de ele alacak ve AB zirvesinde İngiltere Başbakanı Theresa May'e sunacak.

Yetkili, May'in teklifi kabul etmesi halinde, İngiltere'nin Mayıs ayındaki Avrupa parlamentosu seçimlerine katılmak zorunda kalacağını söyledi.

Yetkili ayrıca "Uzatma mümkün olmasa bile, İngiltere hala Brexit stratejisini yeniden düşünmek için yeterli zamana sahip olacak. Her iki taraf için de iyi bir senaryo gibi görünüyor. Çünkü bu İngiltere'ye tüm gerekli esnekliği sağlarken, Brexit'i uzatmasını daha fazla tartışmak için birkaç haftada bir görüşme gereğini ortadan kaldırıyor." dedi.

Kaynak: Reuters