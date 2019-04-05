Güçlü rüzgarlar, yağmurlar ve kar fırtınaları...

Tüm bu zorluklar, Almanya'nın en yüksek dağı olan Zugspitze'nin postacısı olarak görev yapan Andreas Oberbauer'in olağan dışı işinin olağan bir gerçeği.

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 962 metre yükseklikteki zirvede, eskiden bir otel olarak kullanılan ancak Alman Çevre Ajansı tarafından çevre araştırma istasyonu olarak kiralanan bir yer bulunuyor. Hemen aşağısında da turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilen bir restoran ve posta merkezleri yer alıyor.

Oberbauer, bölgeye gelen ve bölgeden gönderilen tüm posta kartlarını kendisi alıyor, damgalıyor ve iletiyor.

Andreas Oberbauer kendisi için çok özel olan bu işi, 25 yıl aynı görevi sürdüren babasından devraldı. Bir gün oğlunun da aynı işi sürdürmeyi seçebileceğini umuyor.

Kaynak: Reuters