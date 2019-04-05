Fransa hükümeti tarafından hazırlanan bir sosyal medya kampanyası, yine Fransa hükümeti tarafından hazırlanan sahte haber karşıtı yasalar nedeniyle Twitter tarafından engellendi.

Şirket, hükümetin eleştirlerinin ardından yaptığı açıklamada, yasağı kaldırdıklarını ve kampanya reklamının yayınlanmasına izin vereceklerini açıkladı.

Kendi yasalarına karşı gelmişlerdi

Fransa hükümeti, geçtiğimiz aralık ayında sosyal medyadan yayılan yalan haberin engellenmesine yönelik bazı yasaları uygulamaya koymuş, sosyal medyadaki siyasi kampanyalar için yapılan sponsorlu içeriklerde sponsorun kim olduğunun, paranın kim tarafından ödendiğinin açıkça belirtilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Yasayı uygulamaya koyan Fransa hükümeti, geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde halkı kayıtlarını yenilemeye davet eden bir kampanya başlatmak istemişti. AFP'ye göre sponsorluk ücreti hükümet tarafından karşılanacaktı.

Twitter, hükümet kaynaklı bu parayı almayı reddetti ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle The #OuiJeVote (Evet, oy veriyorum) hashtag'i ile düzenlenen kampanyı yayınlamadı.

Fransa'daki bazı siyasiler, Twitter'ın yaptığının 1 Nisan şakası gibi olduğunu söylerken, İçişleri Bakanı Christophe Castanter, "Twitter'ın önceliği terörizmi yücelten içerikle savaşmak olmalı. Demokratik bir cumhuriyetin seçim listelerine kaydolma kampanyaları değil." demişti.

Kaynak: AP