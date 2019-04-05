Meksika'da üretilen otomobillere gümrük vergisi getireceğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, “Sınırı kapatmadan önce otomobillere vergi koyacağız. Sınırı kapatmak zorunda kalacağımızı sanmıyorum, çünkü Meksika’dan ABD'ye gelen otomobillere uygulanacak yüzde 25’lik vergi çok büyük olacak ”dedi.

Trump, bu güçlü, teşvik edici ancak daha yumuşak önlemin de işe yaramaması halinde, ABD-Meksika sınırını kapatacağını söyledi.

Güney sınırını derhal kapatma tehdidinden vazgeçerek, harekete geçmeden önce Meksika'ya “bir yıllık uyarı” verdiğini açıklayan Trump, Meksika’nın sınırdan yasa dışı uyuşturucu geçişini önlememesi halinde yeni gümrük vergileri uygulayacağını belirterek, bu konuda da önlem alması için Meksika’ya bir yıl süre tanıdığını söylüyor.

Trump, Orta Amerika ülkelerine tepki göstermişti

ABD Başkanı Trump, yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişindeki artış üzerine perşembe günü sosyal medya sitesi Twitter'dan tepki göstermişti.

Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Meksika, yasa dışı göçmenlerin ülkemize akışının durdurulmasına yardım etmek için hiçbir şey yapmıyor. Onların hepsi konuşuyor ve hiçbir eylemde bulunmuyorlar. Aynı şekilde Honduras, Guatemala ve El Salvador yıllardır paramızı alıyor ve hiçbir şey yapmıyor. Böyle kötü yasalar Demokratların umrunda değil. Güney sınırı kapanabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, daha sonra yaptığı açıklamada, gerekirse güney sınırını kapatmaya hazır olduğunu ancak Meksika'nın son günlerde binlerce kişiyi yakalayarak, göçmenlik durumunda büyük fark yarattığını söylemişti.

Kaynak: Reuters