AB'den Gazze çağrısı: İnsani yardım için çatışmalara aralar verilsin

Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi devam ederken, zirve sonuç bildirisinin Orta Doğu bölümü gazetecilerle paylaşıldı.

AB ülkelerinin son birkaç gündür üzerinde müzakere ettiği bildiride, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirildi ve kınandı.

Liderler, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk içinde kendini savunma hakkı bulunduğunu tekrarlayarak, "tüm sivillerin her zaman korunması" gerektiğini vurguladı.

Bildiride, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını sağlayacak şekilde çatışmalara "insani aralar" verilmesi konusunda şu ifadelere yer verildi:

"AB Konseyi, Gazze'de kötüleşen insani durumdan büyük endişe duyduğunu ifade eder ve insani koridorlar ile insani ihtiyaçlar için çatışmalara aralar verilmesi de dahil gerekli tüm tedbirler yoluyla ihtiyaç sahiplerine hızlı, güvenli ve engelsiz insani erişim ve yardımın ulaştırılması çağrısında bulunur. AB, sivillerin korunması, yardım sağlanması ve gıda, su, tıbbi bakım, yakıt ve barınak erişiminin kolaylaştırılması için bölgedeki ortaklarıyla yakın işbirliği içerisinde çalışacak ve bu yardımların terör örgütleri tarafından istismar edilmemesini sağlayacaktır."

AB Liderler Zirvesi'nde İsrail-Filistin çatışmasına "insani ara veya aralar" verilmesine yönelik çağrı, bu çağrının nasıl bir metinle yapılacağı ve metnin dili gibi konularda zirve toplantısı başlayana kadar müzakerelerin sürdüğü ifade ediliyordu.

Liderlerin zirvede bu müzakerelere nokta koyması ve AB'nin ortak tutumunu belirlemesi bekleniyordu. Bazı AB ülkelerinin "insani ara" terimine karşı çıktığı, bazılarının uzun sayılabilecek "ara" yerine kısa "aralar" çağrısı istediği, bazılarının ise bu tür bir aranın "Hamas'ın toparlanmasına fırsat vereceğini" öne sürerek buna itiraz ettiği belirtiliyordu.

Birliğin uzun vadeli bütçesi, Ukrayna, Kosova ve Karabağ gibi konuları görüşecek AB liderlerinin toplantısı devam ediyor.