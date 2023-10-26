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Dünya
AA 26.10.2023 22:05

İsrail'den Gazze'ye kara saldırısı açıklaması: Şartlar uygun olduğunda başlayacak

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka ve bombardıman altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırısının "şartlar uygun olduğunda" başlayacağını söyledi.

İsrail'den Gazze'ye kara saldırısı açıklaması: Şartlar uygun olduğunda başlayacak

İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığına göre, basın açıklamasında konuşan Savunma Bakanı Yoav Galllant, İsrail güçlerinin Hamas'a karşı savaşta bir sonraki adımlara hazırlandığını belirterek, "Gazze'deki kara operasyonu koşullar hazır olduğunda başlayacak." dedi.

Savaşın başlamasından 24 saat sonra "olağanüstü yoğunlukta bir bombardıman saldırısı başlattıklarını" ifade eden İsrailli Bakan, "Kaçırılan insanları (Hamas'ın elindeki esirleri), ailelerine geri getirmek için her türlü çabayı göstermeye kararlıyım." diye konuştu.

Kendi sözleriyle Batı'nın ikiyüzlülüğü
Kendi sözleriyle Batı'nın ikiyüzlülüğü

Gallant, Gazze'ye yönelik kara saldırısının, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması yönündeki çabaları nasıl etkileyeceğine ilişkin bir soruya ise yanıt vermeyi reddetti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik yoğun hava bombardımanı 20. gününde sürerken, İsrailli yetkililer günlerdir bir sonraki aşamanın kara saldırısı olacağını söylüyor.

İsrail için “savaş suçları” yok hükmünde mi?
İsrail için “savaş suçları” yok hükmünde mi?

İsrail ordu kaynakları ve İsrail basını, yapılmasına kesin gözüyle bakılan saldırının, resmi olarak açıklanmayan bazı nedenlerle ertelendiğini belirtiyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

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