İsrail'de 7 Ekim'den bu yana sınır yakınlarındaki 125 bin kişi tahliye edildi

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Ulusal Acil Durum Kurumu Başkanı Yoram Laredo düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Laredo, "Savaşın başlangıcından bu yana kuzey ve güneyden tahliye edilen 125 bin kişi, devlet tarafından otellerde ve misafirhanelerde ağırlanıyor." dedi.

İsrail Savunma Bakanlığının tahliye edilen kişilerin yıl sonuna kadar bulundukları yerde kalmalarını tavsiye ettiğini belirten Laredo, Ulusal Sivil Savunma Kurumunun bu tavsiye doğrultusunda "kaynaklarını artırmaya çalıştığını" ifade etti.

Hamas, İsrail'in güneyindeki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de saldırı başlatırken, kuzeyindeki Lübnan sınırında ise Hizbullah ile 8 Ekim'den bu yana çatışmalar sürüyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk, 1709'u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.