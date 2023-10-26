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Dünya
AA 26.10.2023 20:54

Arap ülkeleri Gazze'de sivillerin öldürülmesini kınayarak acil ateşkes talep etti

Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Fas, Gazze'de sivillerin öldürülmesini ve tehciri kınayarak, acil ateşkes ilan edilmesini istedi.

Arap ülkeleri Gazze'de sivillerin öldürülmesini kınayarak acil ateşkes talep etti

Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Fas'ın yaptığı ortak yazılı açıklama, Mısır Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan paylaşıldı.

Açıklamada, sivillerin öldürülmesi, "Filistin halkının topraklarından kitlesel tehciri, Filistin meselesinin tasfiyesi ve topyekun cezalandırma politikasının kınandığı" ifade edildi.

Açıklamaya imza atan ülkeler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), Gazze'de acil ve sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların engelsiz, hızlı, güvenli bir şekilde bölgeye girmesi için çalışmasını istedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yükselen tansiyondan da büyük endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma, Filistin yönetimini destekleme ve Filistin kurumları dahil olmak üzere Filistin halkına mali destek sağlama çağrısında bulunuldu.

BMGK'de dün, ABD ve Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sundukları iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edilmişti.

ABD'nin veto edilen karar tasarısında "Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği terör saldırıları şiddetle kınanırken" ülkelerin meşru müdafaa hakkı bulunduğuna işaret edilmişti.

Rusya'nın reddedilen karar tasarısında ise "Acilen kalıcı ve tüm tarafların saygı duyacağı bir insani ateşkes" sağlanması çağrısı yapılmıştı.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması Mısır Suudi Arabistan Ürdün BAE Birleşik Arap Emirlikleri Katar Fas
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