Parçalı Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.10.2023 20:35

BM: Gazze'de sığınaklar aşırı kalabalıklaştı

Birleşmiş Milletler, Gazze'de sığınakların aşırı kalabalıklaştığı konusunda uyardı.

BM: Gazze'de sığınaklar aşırı kalabalıklaştı
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'de yerinden edilen kişi sayısının yaklaşık 1 milyon 400 bine ulaştığını aktaran Dujarric, bunlardan 629 bininin, acil durum için belirlenen yaklaşık 155 sığınakta kaldığını kaydetti.

Dujarric, "Sığınıkların aşırı kalabalıklaşması endişe yaratıyor. Sığınaklar normal kapasitelerinin 2,7 kat üzerinde çalışıyor." dedi.

İsrail için “savaş suçları” yok hükmünde mi?
İsrail için “savaş suçları” yok hükmünde mi?

BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) güneyde su taşımak için rezervlerinden yakıt aktardığını bildiren Dujarric, "Söz konusu tesislerde de yakıt tükenmek üzere." uyarısını yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk, 1709'u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 7 bin 28'e yükseldi
İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 7 bin 28'e yükseldi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
İsveç Kur'an-ı Kerim yakan Momika'yı sınır dışı ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:30
DSÖ: Gazze'deki personelimiz ile bağlantımızı kaybettik
23:29
'Filistinliler İçin Tıbbi Yardım' Gazze'deki ekibiyle bağlantısını kaybettiğini duyurdu
23:13
Bolu'da otoyola düşen cisim 5 aracın kaza yapmasına neden oldu
23:06
İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz
23:17
BM Genel Kurulu'nda insani ateşkes çağrısında bulunulan tasarı kabul edildi
22:55
İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in durdurulmaması halinde bölgede her ihtimal mümkün olacak
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ