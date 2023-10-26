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Dünya
AA 26.10.2023 20:19

AB'den İsrail'in suçlamalarına maruz kalan Guterres'e destek

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığını" söylediği için İsrail'in istifasını istediği Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e desteklerinin tam olduğunu açıkladı.

AB'den İsrail'in suçlamalarına maruz kalan Guterres'e destek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell,  X platformundan yaptığı açıklamada, "Guterres'in sözleri çarpıtıldı." ifadesini kullandı.

"BM Genel Sekreteri, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'deki korkunç ve eşi görülmemiş terör eylemlerini kesin surette kınamıştır." değerlendirmesinde bulunan Borrell, şöyle devam etti:

"Guterres ayrıca tüm sivillerin hayatlarının eşit derece önem taşıdığını ve uluslararası insancıl hukukun 7 Ekim öncesi ve sonrasında herkes için geçerli olduğunu açıkça ifade etmiştir. Genel Sekreter Guterres'in ve BM personelinin barış için ve Orta Doğu ile dünyanın her yerindeki insani yardım için yürüttüğü çalışmalara tam destek veriyoruz."

Guterres'in BMGK konuşması

Genel Sekreter Guterres, BM Güvenlik Konseyindeki (BMGK) konuşmasında, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de düzenlediği saldırıları kınayarak şunları kaydetmişti:

"Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı, 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı."

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Guterres, Hamas'ın İsraillilere yönelik saldırılarının "Filistin halkını toplu cezalandırmayı meşru kılamayacağını" belirterek, "Savaşların bile kuralları vardır." demişti.

Bu sözlerin ardından İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Sekreteri'nin istifasını istemiş ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de Guterres ile görüşmesini iptal etmişti.

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Antonio Guterres İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği
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