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Dünya
AA 26.10.2023 20:10

Türkmenistan Devlet Başkanı: Türkmen-Türk iş birliğinin güçlendirilmesi teyit edildi

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmen doğal gazının ve elektrik enerjisinin Hazar Denizi üzerinden Türkiye'ye iletilmesi konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

Türkmenistan Devlet Başkanı: Türkmen-Türk iş birliğinin güçlendirilmesi teyit edildi
[Fotograf: AA]

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmen doğal gazının ve elektrik enerjisinin Hazar Denizi üzerinden Türkiye'ye iletilmesi konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayan Berdimuhamedov, "Ziyaret çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sayın cumhurbaşkanıyla dostluk ve karşılıklı anlayış ortamında çok etkili görüşmeler gerçekleştirdik. Ülkelerimizin arasındaki ikili iş birliğinin çeşitli alanlarına ait konuları değerlendirdik. Ayrıca, ilgi duyulan önemli, bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

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Berdimuhamedov, dostluk, saygı karşılıklı eşitlik ilkelerine dayalı stratejik nitelikteki Türkmen-Türk iş birliğini gelecekte de geliştirmeye ve güçlendirmeye hazır olunduğunun teyit edildiğini bildirdi.

Görüşmelerin devamında bölgesel, uluslararası politikada önemli konuma sahip konular üzerinde ve özellikle güvenlik ve istikrarın sağlanması, uluslararası ilişkilerin niteliğinin artırılmasıyla ilgili konuların ele alındığını söyleyen Berdimuhamedov, ayrıca, ikili ticaret hacminin artırılmasının önemine dikkati çekildiğini söyledi. Berdimuhamedov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede, (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Türkmen doğal gazının ve elektrik enerjisinin Hazar Denizi üzerinden Türkiye'ye iletilmesi konusunu değerlendirdik. Biz transit alanda yakın iş birliğini derinleştirmenin iki ülkenin arasında ticaretin geliştirilmesinde öneme sahip olduğunu teyit ettik. Bu bağlamda mevcut ulaştırma koridorlarının özellikle hazar geçişli Hazar Denizi ve Karadeniz Koridoru'nun etkinliğinin artırılmasıyla ilgili yeni yönlerinin oluşturulmasının karşılıklı çıkarlara uygun olduğunu belirttik."

Ulaştırma sektöründeki ortak çalışmaların daha etkin olmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaların yapılmasında mutabık kalındığını kaydeden Berdimuhamedov, aynı zamanda sanayinin çeşitli alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle ilgili konuların değerlendirildiğini ifade etti.

Berdimuhamedov, iki ülke arasında, müzakereler sonucunda siyasi, ticari, ekonomik alanda iş birliğini geliştirmeye yardım edecek önemli belgeler imzalandığını söyledi.

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