Türkiye ile Türkmenistan arasında 13 işbirliği anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 2 ülkenin milli marşları çalındı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un tören kıtasını selamlamasından sonra 2 lider heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Türkiye ve Türkmenistan bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Berdimuhammedov, daha sonra baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

İki ülke arasında 13 farklı işbirliği anlaşması imzalandı. İki lider anlaşmaların ardından kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın enerji kaynakları açısından dünyanın en önemli ülkelerinden birisi olduğunu söyledi. Erdoğan, "Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Türkiye bağımsızlığından bu yana Türkmen kardeşlerinin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/CJHnmGzpPS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 26, 2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bugünkü görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm yönleriyle değerlenirdik. 13 alanda anlaşmalar yaptık. Türkmenistan enerji kaynakları açısından dünyanın en büyük ülkeleri arasında yer alıyor. Türkmenistan doğalgazı stratejik bir değer kazandı. İş birliği mekanizmaları sayesinde enerji güvenliği adımlarını önemsiyoruz. Hazar geçişli görüşmelerimizi paylaştık. Görüşmelerde Türkmenistan ile birçok konuda fikir birliğine vardık.

Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi vurgulamak istiyorum. Türkmenistan'daki şirketlerimiz 50 milyar dolar üzerinde müteahhitlik projesine imza attı.

Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Türkiye bağımsızlığından bu yana Türkmen kardeşlerinin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Sayın başkana ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Türkiye-Türkmenistan arasındaki gücün nereye vardığını görüyoruz. Görüşmelerin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un huzurunda iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Arasında Türkiye-Türkmenistan Ticaret Ve Sanayi Odası Forumu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Görsel-işitsel Hizmetlere Dair Ortak Yapım Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Arasında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Eylem Planı", "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ile Türkmenistan Devlet Başkanlığına Bağlı Devlet Servisi Akademisi Arasında İnsan Kaynaklarının Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon Ve Metroloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı İle Türkmenistan Bakanlar Kurulu Nezdinde Baş Arşiv Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü", "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İle Türkmenistan Devlet Televizyon, Radyo Yayıncılık Ve Sinematografi Komitesi Arasında Medya Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Türkmenistan Eğitim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı", "Türkiye Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı ile Türkmenistan Bakanlar Kuruluna Bağlı Ulaştırma Ve Haberleşme Ajansı Arasında Ulaştırma ve Bilgi Teknolojilerinde Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinde İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı İle Türkmenistan Kültür Bakanlığı Arasında Kültür Alanında İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Uygulanması İçin Gençlik Politikası Alanında 2024-2026 Dönemi İşbirliği Eylem Planı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkmenistan Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşması" imza altına alındı.

Medya alanında işbirliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinematografi Devlet Komitesi Başkanı Arslan Aşirov'un imzaladığı "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkmenistan Devlet Televizyon, Radyo Yayıncılık Ve Sinematografi Komitesi Arasında Medya Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ile iki ülke arasında medya alanında işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda taraflar, kitle iletişimin üretim ve dağıtım faaliyetlerini yürüten kuruluşları aracılığı ile güvenilir enformasyonun yayılmasını teşvik edecek.

Medya alanında tecrübe paylaşımı yapacak iki ülke, ortak projeler geliştirecek.