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Dünya
AA 26.10.2023 23:25

İsrail Hamas ile esir takası anlaşmasını değerlendirmeye hazır

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları sırasında esir alınan kişiler için anlaşmayı değerlendirmeye hazır olduğunu duyurdu.

İsrail Hamas ile esir takası anlaşmasını değerlendirmeye hazır
[Fotograf: Reuters]

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrail, Katar ve Mısır'ın aralarında bulunduğu arabuluculara, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla geniş çaplı bir takas anlaşmasını değerlendirmeye hazır olduğu bilgisini iletti.

Haberde, muhtemel bir anlaşmanın "Hamas'ın elinde bulunan çok sayıdaki esirin serbest bırakılmasını içerdiği" bilgisine yer verildi.

Hamas'ın şartlarının ise "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmesi, Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve ateşkes" olduğu kaydedildi.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu açıklamıştı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde bugün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar ellerindeki 50 İsrailli esirin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk, 1709'u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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