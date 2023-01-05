Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 22:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'den Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki yapıcı rolüne takdir
ABD Dışişleri Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek üzere oynadığı yapıcı rolü takdir ettiklerini, Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerini barış için kullandığını açıkladı.
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