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Dünya
AA 04.08.2023 21:29

ABD'den Lübnan'da 3 yıl önce gerçekleşen patlamada ölenlerin ailelerine destek açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, 4 Ağustos 2020'de Lübnan'daki patlamada ölenlerin ailelerinin adaleti hak ettiğini belirtti.

ABD'den Lübnan'da 3 yıl önce gerçekleşen patlamada ölenlerin ailelerine destek açıklaması
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, Lübnan'ın Beyrut kentinde 200'den fazla kişinin ölümüne, binlercesinin de yaralanmasına ve yerinden edilmesine neden olan yıkıcı patlamanın üçüncü yıl dönümü. ABD, Lübnan halkının yanında olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "mağdurlar ve ailelerinin, felaketin ve altta yatan nedenlerin sorumluları için adaleti hak ettiği" vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, hesap verilebilirliğe yönelik ilerlemede eksikliklerin "kabul edilemez" olduğu, Lübnan'da "yargı reformu ve hukukun üstünlüğüne daha fazla saygı duyulması" gerektiği işaret edildi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişen Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemiş, Lübnan medyasının bir kısmı da Hizbullah'ı Beyrut Limanı patlamasından ötürü suçlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı terörle mücadele biriminden 18 Eylül 2020'de yapılan açıklamada, Hizbullah üyelerinin önceki yıllarda Belçika'dan Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya ve İsviçre'ye amonyum nitrat taşıdığı ve patlayıcı maddenin hala Avrupa genelinde depolanıyor olabileceğinden şüphe edildiği iddiasına yer vermişti.

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