Açık 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.06.2025 18:39

ABD'den İran'a yönelik yeni yaptırımlar

ABD yönetimi, İran'ın savunma sanayisi için hassas makinelerin tedariki ve nakliyesini sağladıkları gerekçesiyle 1 kişiyi ve 8 şirketi yaptırım listesine aldı.

ABD'den İran'a yönelik yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın savunma sanayisi için hassas makine tedarik eden kuruluşların hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, İran'ın savunma sanayisi için hassas makinelerin tedariki ve nakliyesini sağladıkları gerekçesiyle 1 kişinin ve 8 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Ayrıca Hong Kong merkezli Unico Shipping'e ait bir gemiye de yaptırım uygulandığı belirtilen açıklamada, söz konusu yaptırımlarla İran'ın füze ve diğer silah kabiliyetlerini geliştirmesinin engellenmesi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile vekil unsurlarının kaynaklara erişiminin kesilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "ABD, rejimin balistik füze, insansız hava aracı ve asimetrik silah programlarının temelini oluşturan hassas, çift kullanımlı teknoloji, bileşenler ve makinelerin tedarik edilmesi yönündeki İran'ın her türlü çabasını engellemeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Bu planlara destek olanların sorumlu tutulacağını vurgulayan Bessent, İran'ın bölgesel istikrarı ve küresel güvenliği tehdit eden bu ölümcül silahları üretmeye ve yayma kabiliyetini azaltmaya devam edeceklerini kaydetti.

ETİKETLER
ABD İran ABD İran ilişkileri
Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den BM'de "İsrail'e karşı harekete geçin" çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:37
Rusya Devlet Başkanı Putin: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor
19:07
BM, komşu ülkelerdeki 600 bin Suriyeli mültecinin geri döndüğünü bildirdi
18:52
Bakan Göktaş: Sıfır atık anlayışıyla dünyamızı daha yaşanabilir kılacağız
18:39
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den BM'de "İsrail'e karşı harekete geçin" çağrısı
18:02
İngiltere, İran'daki büyükelçilik çalışanlarını geri çekti
19:14
Eski İspanya Başbakanı Zapatero: Türkiye, AB üyesi olsaydı günümüzde yaşanan savaşlar olmazdı
Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi gören öğrenciler için "Karne Şenliği" düzenlendi
Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi gören öğrenciler için "Karne Şenliği" düzenlendi
FOTO FOKUS
İran'dan İsrail'e yeni misilleme
İran'dan İsrail'e yeni misilleme
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ