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Dünya
AA 20.06.2025 18:01

İngiltere, İran'daki büyükelçilik çalışanlarını geri çekti

İngiltere, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın ardından bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle İran'daki büyükelçiliğinde çalışan İngiliz personelini geçici olarak geri çektiğini duyurdu.

İngiltere, İran'daki büyükelçilik çalışanlarını geri çekti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı güncel seyahat duyurusunda, "İngiltere, personelini İran'dan geçici olarak çekmek için ihtiyati tedbir aldı. Büyükelçiliğimiz uzaktan faaliyet göstermeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, sosyal medya platformi X'teki paylaşımında, hava sahası yeniden açıldığında İngiliz vatandaşları için Tel Aviv'den charter uçuşlar düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Lammy, İngiliz vatandaşlarına çağrıda bulunarak, rehberlik alabilmeleri için İsrail'de olduklarını bildirmeleri gerektiğini kaydetmişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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