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Dünya
AA 20.06.2025 17:28

Avrupa ülkeleriyle İran arasındaki görüşme Cenevre'de başladı

İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere arasındaki üst düzey katılımlı toplantı Cenevre'de başladı. İran, Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar ve İran'ın nükleer programının ele alınması öngörülüyor.

Avrupa ülkeleriyle İran arasındaki görüşme Cenevre'de başladı

İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir otelde başlayan toplantıya İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve beraberindeki heyetler katıldı.

Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği görüşmede, İran'ın nükleer programı ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların ele alınması öngörülüyor.

Görüşme öncesi Tahran'da İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Biz, ABD'yi İran’a yönelik saldırıda İsrail'in işbirlikçisi ve ortağı olarak görüyoruz. Siyonist rejimin saldırıları devam ederken ABD müzakere talebinde bulunuyor ve birkaç kez mesaj gönderdiler. Saldırı durmadıkça müzakere söz konusu olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Dışişleri Bakanı Barrot'nun Cenevre'de Avrupalı ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini, görüşmede İran'a nükleer konusunda diplomatik ve teknik müzakere teklifinin iletileceğini söylemişti.

Alman Bakan Wadephul ise İngiltere ve Fransa ile Cenevre'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yapılacak görüşme öncesi MDR radyosuna yaptığı açıklamada, "Mevkidaşlarımla beraber Cenevre'de bu görüşmeleri yürütmekten büyük memnuniyet duyuyorum ve başarılı olacağımızı umuyorum. Çünkü diplomatik görüşmeler her zaman askeri çatışmalarından daha iyidir." demişti.
 

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Avrupa Birliği Almanya Fransa İngiltere İran İsrail-İran çatışması
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