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Dünya
AA 20.06.2025 15:25

BM'den medya binasını hedef alan İsrail'e "uluslararası hukuk" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in Tahran'da medya binasına yönelik saldırısına ilişkin, "Uluslararası hukuk uyarınca saldırıların yalnızca askeri hedeflere yöneltilebileceğini hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.

BM'den medya binasını hedef alan İsrail'e "uluslararası hukuk" uyarısı

Al-Kheetan, "İsrail ile İran arasında devam eden çatışmada sivil hedefler de hedef alınıyor. İsrail'in saldırılarında Tahran'daki devlet televizyon binası hedef alındı. Orada da bazı siviller hayatını kaybetti. İsrail'in, savaş sırasında bile olsa bir medya binasını ve çalışanlarını hedef almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrıca İsrail'de sahada çalışan bazı gazetecilere karşı güvenlik güçlerinin müdahalesini görüyoruz. Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorularını yazılı yanıtladı.

Bu olayların birçoğunu takip ettiklerini kaydeden Al-Kheetan, "Gazeteciler ve medya profesyonelleri için tam koruma sağlamak zorunludur. Gazeteciler uluslararası hukuk uyarınca sivil olarak kabul edilir. Özellikle gazeteciler dahil sivilleri etkileyen bu tür ihlallerin tümü derhal ve bağımsız bir şekilde araştırılmalı." değerlendirmesine bulundu.

Al-Kheetan, gazetecilerin, uluslararası insancıl hukuk uyarınca izin verilen sınırlamalara tabi olarak, devam eden çatışmaların etkisini haber yapmak dahil, her yerde çalışmalarını özgürce ve bağımsız bir şekilde yürütebilmesi gerektiğine işaret etti.

Tahran'daki medya binasındaki saldırıya tepki gösteren Al-Kheetan, şunları kaydetti:

"(İsrail'in Tahran'da gerçekleştirdiği) Medya binasına yapılan saldırıyla ilgili olarak, uluslararası hukuk uyarınca saldırıların yalnızca askeri hedeflere yöneltilebileceğini hatırlatıyoruz. Askeri hedefler doğası, konumu, amacı veya kullanımı itibarıyla askeri eyleme etkili bir katkıda bulunan, o sırada geçerli olan koşullar altında tamamen veya kısmen imha edilmesi, ele geçirilmesi veya etkisiz hale getirilmesi kesin bir askeri avantaj sağlayan nesnelerdir."

İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) saldırı düzenlemişti.

İsrail ordusu, saldırıdan kısa süre önce İran'ın başkenti Tahran'ın 3. bölgesine saldıracağını açıklamış, daha sonra da devlet televizyonunu hedef alacağını bildirmişti.

İsrail’in, IRIB yerleşkesinde bulunan ve "Cam Bina" adıyla anılan binadaki hasar Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülenmişti.

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