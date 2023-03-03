Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaptırım uygulanan şirketler arasında bir Vietnam merkezli, iki Çin merkezli, iki İran merkezli şirketin yanı sıra bir de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli şirket bulunduğu belirtildi.

Bu şirketlere ait 20 geminin de yaptırım kapsamına alındığı ifade edildi.

Yaptırım uygulanan şirketler ve kullanımı engellenen gemilerle ilişkili olan herkese yaptırım uygulanabileceği belirtilen açıklamada, bu şirketlerin ABD'de bulunan ve ABD'li kişilerin kontrolünde olan tüm mülklerinin, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisine (OFAC) bildirilmesi gerektiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, yaptığı açıklamada, "ABD, İran'ın enerji ihracatını önemli ölçüde azaltmada kararlı. İran'ın petrol ve petrokimya ticaretini kolaylaştıranlara da yaptırım uygulamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Blinken, "Bu karar, bizim İran'a yaptırım uygulama çabalarımızı güçlendiriyor. Yaptırımlarımızı aşmaya çalışanlara karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı, 10 Şubat'ta İran petrolünün ve petrokimya ürünlerinin üretimi, satışı ve sevkiyatında önemli bir rol oynayan 9 şirketi yaptırım listesine eklediğini açıklamıştı.