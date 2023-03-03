Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da yaklaşık 5 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Suudi Arabistan'da yaklaşık 5 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü, gençleri hedef alan uyuşturucu şebekelerine karşı operasyonlarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda, başkent Riyad bölgesinde kablo sevkiyatına gizlenmiş 4 milyon 962 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyon sırasında yabancı uyruklu bir kişi de gözaltına alındı.
Suudi Arabistan'da geçen yıl 17 Ekim-30 Kasım tarihlerinde Riyad'da düzenlenen 3 operasyonda toplam 6 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmişti.
Etiketler: Suudi Arabistan Uyuşturucu
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