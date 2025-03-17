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Dünya
AA 17.03.2025 05:06

ABD'den Husilere yönelik saldırıyla ilgili açıklama: Tüm dünyaya iyilik yapıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yemen'de Husilere karşı başlattıkları saldırılarla "tüm dünyaya iyilik yaptıklarını" savundu.

ABD'den Husilere yönelik saldırıyla ilgili açıklama: Tüm dünyaya iyilik yapıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio, CBS News kanalının "Face the Nation" programına verdiği mülakatta güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Rubio, Yemen'deki Husilerin son 18 ayda ABD donanmasına 174 kez ticari gemilere ise 145 kez saldırı düzenlediğini belirterek, Husilerin, Kızıldeniz'den hangi gemilerin geçip hangilerinin geçmeyeceğini kontrol etmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Rubio, Husilerin "bunu yapma kabiliyetleri kalmayana kadar" ABD'nin Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırılarının süreceğine işaret etti.

"Tüm dünyaya iyilik yapıyoruz"

Eski Başkan Joe Biden yönetiminin yaptığı tek şeyin saldırıya karşılık vermek olduğunu dile getiren Rubio, "Bu adamları ve onların küresel deniz taşımacılığını vurma kabiliyetlerini defederek tüm dünyaya iyilik yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Rubio, ABD'nin, Çin'in en büyük ikinci ve üçüncü ihracat pazarı Kanada ve Meksika'ya uyguladığı tarifelerin Pekin'in kazançlı çıkmasına yol açıp açmayacağına ilişkin soruya ise Çin ve Kanada'nın "mini bir ticaret savaşına" girmiş durumda olduğunu yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret dengesinin tamamen alt üst olduğuna inandığını bildiren Rubio, 30-40 yıldır ülkelerin küresel ticarette ABD'ye "adaletsiz" davranmalarına izin verdiklerini kaydetti.

"(Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov) Bence umut verici bir görüşme oldu"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün yaptığı telefon görüşmesine ilişkin soruya Rubio, "Bence umut verici bir görüşme oldu. Defalarca söylediğim gibi bunu kamuoyu önünde müzakere etmeyeceğiz. Umarım yakın bir zamanda açıklayacağımız bir şey olur. Bunun garantisini veremem ama kesinlikle toplantının, görüş alışverişinin umut verici olduğunu düşünüyorum" cevabını verdi.

Rubio, planın, ilk aşamada çatışmaların durmasını sağlamak ikinci aşamada da bu savaşı "kalıcı bir şekilde ve herkesin ihtiyaçlarına saygı göstererek sona erdirmenin bir yolunu bulmak" olduğunu kaydetti.

Filistinli aktivistin "terörizmle" bağlantısı olduğu iddiasına somut delil sunamadı

Columbia Üniversitesindeki Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in "terörizmle" bir bağlantısı olduğunu kanıtlayıp kanıtlayamayacağına dair yinelenen sorulara Rubio, "Evet" yanıtını verse de somut bir delil sunamadı.

Rubio konuya dair değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Eğer vize başvurusunda bulunduğunuzda bize 'ABD'ye Hamas yanlısı etkinliklere katılmak için geliyorum' derseniz bu ABD'nin dış politika çıkarlarına ters düşer. Bu kadar basit. Yani yalan söylediniz. Geldiniz. Eğer bize bunu yapacağınızı söyleseydiniz, size asla vize vermezdik. Şimdi buradasın, şimdi bunu yapıyorsun, yani bize yalan söyledin."

Konu hakkında "(Halil) Terörizmle bir bağlantısı olduğuna dair herhangi bir kanıt var mı, yoksa bu sadece onun bakış açısı mı?" soruya Rubio, "Elbette, evet, binaları ele geçiriyorlar. Haberleri izlemelisiniz. Bu adamlar tüm binaları ele geçiriyor. Üniversiteleri tahrip ediyor, kapatıyorlar" yanıtını verdi.

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