Gazze karanlıkla mücadele ediyor

Soykırımcı İsrail'in elektriği kesmesi ve jeneratörler için gerekli yakıtın girişini de engellemesi, yerinden edilen yaklaşık 2 milyon Gazzelinin yaşadığı insani felaketi daha da kötüleştirdi.

Saldırılar öncesinde Gazze'nin elektrik kapasitesi günde 500 megavat civarındayken, mevcut enerji ihtiyacı ise 212 megavat idi. Bu enerji kapasitesinin 120 megavatı katil İsrail'den temin ediliyordu. Ancak 7 Ekim 2023'te katil İsrail bu enerji akışını kesmiş ve Gazze'ye tek elektrik santralinin çalışabilmesi için gerekli yakıtın girişini engellemişti.

Elektrik kesintisi, sağlık, su, sanayi ve ticaret gibi temel hizmetlerin felce uğramasına neden oldu ve bu durum, birçok kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı.

Enerji ihtiyacının karşılanması için gerekli güneş panellerinin onarımı da 2 Mart 2024'ten bu yana soykırımcı İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve ihtiyaç duyulan bakım ekipmanları ile yedek parçaların girişine izin vermemesi nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Ayrıca Gazze'deki mevcut parçaların fiyatlarının yüksek olması, Filistinlilerin güneş panellerini tamir ettirmesini zorlaştırıyor. Bu durum, sektördeki büyük tahribat nedeniyle halkın gelir kaynaklarının yok olmasından kaynaklanıyor.

Gazze'de durumu diğerlerine göre nispeten daha iyi olan Filistinliler, güneş panelleri kullanarak, yıkılan evlerinde veya çadırlarda elektrik sağlamak, cep telefonlarını ve diz üstü bilgisayarlarını şarj etmek için kısıtlı enerji elde etmeye çalışıyor.

Bazı Filistinliler de güneş panelleriyle telefon şarj noktaları kurarak ve para kazanmaya gayret ediyor.

Hasarlı panellerin onarımı

Zeytun Mahallesi'nden Ramazan Tafiş de basit araçlarla hasar gören güneş panellerini onarmaya çalışıyor.

Tafiş, söz konusu panelleri onarmak için gelen insanların, savaş ve abluka nedeniyle fiyatları artan güneş panellerini tamir ettirmek istediklerini belirtti.

Tafiş, "Savaşın başından itibaren hasar gören panelleri tamir etmeye başladık. Zorluklara rağmen alternatif çözümler sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Katil İsrail'in Gazze'deki evleri ve kurumsal yapıları hedef alarak güneş panellerini özellikle yok ettiğini ifade eden Tafiş, bu durumun elektrik kesintilerinin süregeldiği bu dönemde ciddi kriz oluşturduğunu aktardı.

Tafiş, "Gelen panellerin çoğu neredeyse tamamen tahrip olmuş durumda. Bazen onarmak için iki kez işlem yapmak zorunda kalıyoruz." ifadesini kullandı.

Güneş paneli fiyatları 5000 Şekel (1360 dolar) civarında, bu yüzden Filistinliler için onarım, yeni panel almak yerine daha ekonomik bir çözüm olarak ortaya çıkıyor.

Altyapı tahrip oldu

Gazze Elektrik Dağıtım Şirketi Medya Direktörü Muhammed Sabit ise "İsrail ordusu düzenlediği saldırılarda elektrik dağıtım ağlarının yaklaşık yüzde 70'ini, şirkete ait depoların yüzde 90'ını ve ekipmanların yüzde 80'ini tahrip etti." dedi.

Artezyen kuyularının çalışması için elektrik olmadığından vatandaşların su ihtiyaçlarını karşılamak için 3 kilometre mesafe katettiğini belirten Sabit, deniz suyu arıtma tesislerinde de elektrik kesildiği için içme suyu üretilemediğini dile getirdi.

Sabit, uluslararası topluma Gazze Şeridi'ne yeniden enerji sağlanması ve dağıtım ağlarının bakım ve onarımı amacıyla Elektrik Dağıtım Şirketine gerekli ekipman ve araçların girişine izin verilmesi için acilen müdahale çağrısı yaptı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'e elektrik tedarikini kesmesi ve Deyr el-Belah kentindeki merkezi deniz suyu arıtma tesisinin devre dışı kalması sonucu halk temiz içme suyu bulmakta zorluk çekiyor.

Gazze'deki Sahil Belediyeleri Su İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ömer Şetat daha önce yaptığı açıklamada, "Deniz suyu arıtma tesisi, günde yaklaşık 18 bin metreküp su arıtıyor ve Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine hizmet veriyordu. Şimdi ise günde yalnızca 3 bin metreküp su arıtabiliyoruz." demişti.

Katil İsrail'in yardımların girişini ve elektrik tedarikini kesme kararı

Katil İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de 9 Mart'ta Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.