ABD'nin Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin sorununun görüşüldüğü oturumda konuştu.

"Filistinliler çalıştaya katılırsa çok şey kazanacak"

Greenblatt, ABD'nin Bahreyn ile düzenleyeceği ortak ekonomik çalıştaya ilişkin açıklamada bulundu.

Gelecek ay Bahreyn'de Filistinliler için alternatif bir ekonomik çalıştayın düzenleneceğini söyleyen Greenblatt, bu çalıştayın İsrail-Filistin soruna siyasi çözüm bulunması sürecinde ilk aşama olduğunu belirtti.

Greenblatt, "Filistinlilerin bize (çalıştaya) katılmaması büyük bir hata olur. Katılırlarsa hiçbir şey kaybetmeyecek aksine çok şey kazanacaklar ama elbette bu onların seçimi" dedi.

İsrail-Filistin sorunun üzücü, trajik ve karmaşık olduğunu dile getiren Greenblatt, soruna gerçek bir çözüm için birlikte çalışılması gerektiğini kaydetti.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD ile Bahreyn tarafından düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin, İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Bahreyn, ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, çalıştayın, hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğu ve Filistin halkı ve bölgenin refahına fırsat tanıyacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA