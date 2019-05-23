Yunanistan 26 Mayıs'ta sandığa gidiyor. Avrupa parlamentosu ve yerel seçimlerin ilk turu aynı gün gerçekleştiriliyor.

Türk siyasetçilerin bölgedeki belediye meclislerine girmesi, Batı Trakya Türk toplumunun söz sahibi olmasını sağlıyor.

26 Mayıs’taki seçimlerde Yunan partilerin listelerinde yer bulan Batı Trakya Türk azınlık üyeleri soydaşların desteğini bekliyor.

Yeni Demokrasi ve PASOK partilerinin belediye meclis üyeliği listesine giren Batı Trakya Türkleri, soydaşların oylarına talip.

"Soydaşlarımızın oylarına talibim"

PASOK İskeçe Belediye Meclis Üyesi Adayı Sibel Osmanoğlu, "Siyasi arenada epey zamandır bulunuyorum. Milletvekilliği danışmanlığı yani toplumumuzun içinde değişik platformlarda kadını temsil etmeye çalışıyorum aynı zamanda ve şu anda iskeçe belediyesinde meclis üyesi adayıyım. Severek bu göreve talip oldum. Çünkü son 3 yıldır değişik platformlarda çok aktif olarak kadınlarımızı temsil etmeye çalışıyorum. İster kadın kollarında, derneklerimizde, aynı zamanda batı trakya kadınlar platformunda sözcülük dönemim vardı geçen sene... Bizi doğru bir şekilde temsil edecek adayları hem belediye hem de eyalet seçimlerinden sonra ve tabii ki AP seçimlerinde de görmek istiyoruz... Soydaşlarımızın oylarına talibim." ifadelerini kullandı.

"Amacımız bu şehrin hak ettiği yere gelmesini sağlamak"

PASOK İskeçe Belediye Meclis Üyesi Adayı Ahmet Kara ise, " Azınlığımızın çeşitli kurumlarında başta İskeçe Türk birliği olmak üzere Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneğinde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yaptım. Buraya döndüğüm andan itibaren her zaman toplumumuzun sıkıntılarıyla sorunlarıyla uğraşan bir birey olarak 2014 yılında yapılmış olan seçimlerde belediye meclis üyesi adaylığım söz konusuydu.

Burada yaşayan azınlık halkının teveccühü ile seçildim fakat bizim listemiz muhalefette kaldı ve beş yıldır iskeçe belediyesinde muhalefetten meclis üyeliği yapmaktayım. 26 Mayıs'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde yine belediye meclis üyeliğine aday olmaya karar verdim. 26 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde de iskeçeli soydaşlarımız özellikle bizim listemizi destekleyerek, bu şehrin hak ettiği yere gelmesini sağlamak olacak." dedi.

"Mutlaka sandığa gidin"

Doğu Makedonya Trakya eyalet meclis üyesi adayları da, Batı Trakya Türklerine mutlaka sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

YDP Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclisi Adayı Rıdvan Ahmetçik, "Maksadımız milletimize hizmet etmektir. Bizim oylarımızın heba olmaması için uğraş vermemiz gerekir. Önemli olan güçlü adayları seçtirmektir. Çünkü birinci haftadan adaylar seçilecek,onun için daha çok dikkatli olmamız gerekiyor ve azınlık adaylarına oyların kullanılması gerektiğini söylemek istiyorum. Amacımız azınlık bölgelerimizin kalkınmasıdır. Gerek turizm açısından gerek ziraat açısından gerekse hayvancılık açısından kalkınması için çalışmalarımızı öne getireceğimize söz veriyoruz." dedi.

YDP Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclisi Adayı Alev Şabanoğlu ise, "26 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlerde, Hristos Metios’un listesinden 6 Türk arkadaş olmak üzere tek bayan adayım, bu beni çok gururlandırıyor. Herkesi sandık başına davet ediyorum. Bizler için ilk hafta kullanılacak oylar önemli olduğu için hepinizi sandık başına davet ediyoruz,azınlığımızı temsilcisiz bırakmamayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YDP Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclisi Adayı Erhan Küçükhasanoğlu, "Amacımız öncelikle azınlık insanımızın yaşam kalitesini yükselterek huzurlu hayat sürmesini sağlamak, sonra da bütün Doğu Makedonya Trakya Eyaleti için çalışmak hizmet etmek, bu düşünce ve arzuyla yola çıktık." dedi.

Kaynak: TRT Haber