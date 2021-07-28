Güneydoğu Asya seyahati kapsamında Singapur’a giden Austin, Myanmar’ın siyasi durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Austin, 1 Şubat’ta Myanmar’da yönetimi ele geçiren cuntanın faaliyetlerini kınayarak ASEAN’a ülkedeki şiddetin sonlandırılmasına yönelik çalışmalarına devam etme çağrısı yaptı.

ASEAN liderlerinin Myanmar’daki krizin çözümü için 24 Nisan’da mutabakata varmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Austin, Birliğin ülkedeki şiddetin sonlandırılmasına yönelik çağrılarına devam etmesini istedi. Austin, "ASEAN açıkça kilit bir rol oynuyor ya da kilit bir rol oynayabilir. Kesinlikle ASEAN’ı bu mesele üzerinde çalışmayı sürdürmesi için cesaretlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Austin, ABD’nin Myanmar cuntasının "doğru yönde hareket etmesi" ve tutukladığı sivilleri serbest bırakması için bölgedeki müttefikleriyle çalışmalar yürüteceğini vurguladı.

Ordunun Myanmarlıların haklarına saygı göstermeyi reddetmesinin "kesinlikle kabul edilemez" olduğuna işaret eden Austin, ordunun halka hizmet etmek için var olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ASEAN liderleri mutabakata varmıştı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Myanmar'daki durumu görüşmek üzere 24 Nisan’da yapılan toplantının ardından ASEAN liderleri, krizin çözümü için 5 madde üzerinde mutabık kalmışlardı. Birinci maddeye göre, Myanmar'daki taraflar şiddeti bir an önce durduracak. İkinci maddeye göre, Myanmar halkının huzur ve güvenliği için taraflar arasında yapıcı diyalog ortamı başlatılacak.

Üçüncü maddeye göre, ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilci, Myanmar'daki diyalog sürecine aracılık edecek. Dördüncü maddeye göre, Myanmar'a insani yardımın güvenli şekilde ulaştırılmasına müsaade edilecek. Beşinci maddeye göre, ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilci, beraberindeki delegeyle Myanmar'ı ziyaret edecek, krizin muhatabı olan taraflarla görüşecek.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çiii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 899 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.