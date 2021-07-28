Küresel ısınma artarken birçok ünlü araba markası teker teker elektrikli araç üretimine geçiyor.

Daimler AG'nin lüks otomobil markası Mercedes-Benz de elektrikli araçlar arasına katılmaya hazırlanıyor.

Şirket 2025 yılına kadar satışlarının yarısını,2030 yılından itibaren de tamamını yalnızca pilli veya plug-in hibrit otomobiller olarak öngörüyor.

Daimler AG ve Mercedes-Benz AG yönetimi "Devrilme noktası yaklaşıyor ve bu on yılın sonunda piyasalar yalnızca elektrikli araca geçecek. Bu adım, sermayenin derin bir yeniden dağılımını işaret ediyor" açıklaması yaptı.

Yönetim 2022 ile 2030 yılları arasında akülü elektrikli araçlara yapılan yatırımların toplamının 40 milyar euroyu aşacağını savundu.

Elektrikli araç üretimi artıyor

Avrupa'da, elektrikli otomobillerin payı, büyük ölçüde düzenleme ve devlet teşvikleri nedeniyle artıyor. Geçen yıl, elektrikli otomobiller Avrupa pazarının yüzde 10,5'ini oluşturdu.

Volkswagen'sAudi, Stellantis, General Motors ve Volvo gibi diğer otomobil üreticileri de uzun vadede benzinli ve dizel motorlardan uzaklaştıklarını belirttiler.

Ünlü otomobil üreticisi Mercedes, MB.EA’yı orta ve büyük binek otomobiller segmentinde, AMG.EA’yı performans otomobilleri için ve VAN.EA daha küçük ticari kamyonlar ve kamyonetler için piyasaya sürecek.

Yeni Mercedes elektrik stratejisi, Avrupa Birliği'nin yürütme komisyonunun, bilim insanlarının küresel ısınma ve iklim değişikliğinde önemli rol oynayan sera gazı olan karbondioksit emisyonları üzerindeki sınırları sıkılaştırma önerilerini takip ediyor.