ABD'de yaşayan Müslümanlar siyasette her geçen gün daha aktif olmaya devam ediyor. Bunun yeni örnekleri son yerel seçimlerde görüldü. Michigan eyaletinde iki isim aday bulundukları şehirlerin ilk Müslüman belediye başkanları oldu.

Demokrat Parti'den 30 yaşındaki Abdullah Hammoud, 65 yaşındaki Cumhuriyetçi rakibine 10 puan fark atarak 100 bin nüfuslu Dearborn’un yeni belediye başkanı oldu.



Lübnan kökenli Hammoud, zaferini inancı ve ırkıyla alay edilenlere adayan bir açıklama yaptı. Hammoud, "Bu, isimleri hoş karşılanmayan, bozuk İngilizceleri nedeniyle küçük düşürülen büyüklerimizin herkes kadar Amerikalı olduğunun kanıtıdır" dedi.



Michigan eyaletinin Hamtrack şehrinde 42 yaşındaki Amer Ghalib de şehrin ilk müslüman belediye başkanı oldu. Şehirde 100 yıldır Polonya kökenlilerin başkanlık yaptığı, ilk defa Yemen kökenli bir ismin başkanlık koltuğuna oturacağı bildirildi.

New York'ta bir ilk



New York'taki seçimlerde de yine bir ilk yaşandı. Bangladeş kökenli Shahana Hanif, New York tarihinde bir ilke imza atarak New York Şehri Belediye Meclisi'ne seçilen ilk Müslüman kadın üye oldu.