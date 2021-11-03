Nijer uyruklu göçmenler, dönüş programı kapsamında Misrata Havalimanı'ndan ülkelerine yolcu edildi.

Libya İçişleri Bakanlığına bağlı Yasadışı Göçle Mücadele Birimi yetkilisi Yarbay Hüseyin Emin et-Turki, göçmenlerin geri dönüşü için hava seferlerinin düzenli şekilde devam edeceğini söyledi.

Turki, söz konusu göçmenlerden 6'sının erkek, 25'inin kadın, 60'ının ise çocuk ve bebek olduğunu kaydetti.

Geri dönüş programı kapsamında, dileyen göçmenler aşamalı olarak ülkelerine geri gönderilecek.

Libya'da göç sorunu

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan çoğu Afrikalı binlerce düzensiz göçmenin Avrupa'ya geçişinde en çok kullanılan ülke haline geldi.

IOM'un paylaştığı son verilere göre, bu sene Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 25 binden fazla göçmen Libya'ya geri gönderildi. Yine bu yıl, Libya açıklarından Avrupa yolculuğuna çıkan göçmenlerden en az 470'inin öldüğü, 660'ının ise kayıp olduğu bildirildi.

Göçmenlere yönelik Akdeniz'de "geri itme" politikası uygulanması, acil durum çağrılarına cevap verilmemesi ve kurtarma çabalarının engellenmesi nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin de bu göçmen ölümlerinde sorumluluğu bulunduğuna işaret ediliyor.

Denizden kurtarılan veya yakalanarak Libya'ya döndürülen göçmenlerse, bu ülkede insanlık dışı koşulların hakim olduğu gözaltı merkezlerine kapatılıyor.

IOM tahminlerine göre Libya'daki gözaltı merkezlerinde 10 binden fazla düzensiz göçmen bulunuyor ve bu göçmenler Libya'dan tahliye edilmek için BM ile uluslararası kuruluşlardan destek bekliyor.