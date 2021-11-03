İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, İran İHA'larının Hürmüz Boğazı'nda Amerikan gemisindeki uçuşlara önleme yaptığını açıkladı.

"ABD gemisine yaklaşarak tehlike arz etti"

Açıklamada, "Dün İran'a ait insansız hava araçları güvenli olmayan bir şekilde Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yaparken uçuş harekatı icra eden bir ABD gemisine yaklaşarak tehlike arz etti" sözlerini kullandı.

Yetkili, ABD güçlerinin "kuvvet koruma önlemlerini devreye soktuğunu" söyledi.

Herhangi bir ateş açılmadığını vurgulayan yetkili, olayda herhangi bir hava aracının düşürülmediğini kaydetti.