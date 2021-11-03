Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 19:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da çöken binada can kaybı 22'ye yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Nijerya'nın Lagos kentinde inşaat halindeyken çöken 21 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.
Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Eyaleti Koordinatörü İbrahim Farinloye, 1 Kasım'da Lagos'un Ikoyi bölgesinde meydana gelen kazanın ardından devam eden kurtarma çalışmalarında 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
9 yaralının tedavisi sürüyor
Farinloye, çalışmalarda enkazdan çıkarılan 9 yaralının tedavisinin de sürdürdüğünü ifade etti.
Halen enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığının tahmin edildiğini aktaran Farinloye, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini söyledi.
Lüks daire ve evlerin bulunduğu 360 Degrees Towers adlı sitenin bir bölümünde 1 Kasım'da gerçekleşen çökmeye neyin neden olduğu ve kaç kişinin enkaz altında kaldığı bilinmiyor.
Etiketler: Nijerya
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