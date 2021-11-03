Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 18:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD ziyareti kapsamında bulunduğu New York'ta hastaneye kaldırıldı. Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğu, Bartholomeos'a anjiyo yapılacağını ve stent takılıp takılmayacağının değerlendirileceğini açıkladı.
Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğundan yapılan açıklamada, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, sağlık kontrolünün ve doktorlarla yapılan görüşmelerin ardından Manhattan'daki Mount Sinai Hastanesi'ne kabul edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Bartholomeos'a anjiyo yapılacağı ve sonrasında stent takılıp takılmayacağının değerlendirileceği ifade edildi.
ABD’ye 23 Ekim’de gelen Bartholomeos, Washington ziyareti sırasında da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Etiketler: ABD
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