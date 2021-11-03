Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğundan yapılan açıklamada, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, sağlık kontrolünün ve doktorlarla yapılan görüşmelerin ardından Manhattan'daki Mount Sinai Hastanesi'ne kabul edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Bartholomeos'a anjiyo yapılacağı ve sonrasında stent takılıp takılmayacağının değerlendirileceği ifade edildi.

ABD’ye 23 Ekim’de gelen Bartholomeos, Washington ziyareti sırasında da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.