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Dünya
AA 13.03.2025 10:56

ABD'deki tartışmalı gözaltı merkezi düzensiz göçmenler için yeniden açıldı

ABD'nin Texas eyaletinde Başkan Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde faal olup eski Başkan Joe Biden döneminde faaliyetleri durdurulan tartışmalı gözaltı merkezinin, düzensiz göçmenlerin tutulması için yeniden açıldığı bildirildi.

ABD'deki tartışmalı gözaltı merkezi düzensiz göçmenler için yeniden açıldı

Tesisteki ailelere hizmet sağlayan kar amacı gütmeyen kuruluş RAICES'in Dış İlişkiler Sorumlusu Faisal Al-Juburi, yaptığı açıklamada, tartışmalı tesiste tutulan göçmen ailelerin, Meksika ve Kanada sınırı yakınında gözaltına alındığını söyledi.

Juburi, tesisin düzensiz göçmenlerin tutulması için yeniden faaliyete geçtiğini ifade etti.

Güney Texas Aile Yerleşim Merkezi, Trump'ın ilk başkanlığı döneminde düzensiz göçmen aile bireylerinin birbirlerinden koparıldığı ve kötü muameleye maruz kaldıkları iddiaları nedeniyle sivil hak savunucularının hedefi olmuştu.

Merkezin faaliyetleri, Biden döneminde durdurulmuştu.

Özel gözaltı merkezlerini işleten CoreCivic Inc şirketi, 6 Mart'ta, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile yaptığı anlaşma uyarınca 2 bin 400 kişi kapasiteli, tartışmalı "Güney Texas Aile Yerleşim Merkezi"nin, sınır dışı edilmekle karşı karşıya olan göçmen aileler için kullanılacağını açıklamıştı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin Ulusal Hapishane Projesi'nin kıdemli avukatı Eunice Cho, yaptığı açıklamada, "ICE'nin ailelere ve çocuklara yönelik ihmal ve istismarla bilinen bu tesiste faaliyetlerine devam etme planları, bu ülkenin göçmenlere yönelik muamelesinde yeni bir karanlık sayfanın başlangıcıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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